Курск, 12 мая, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая уничтожил частный жилой дом в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«Вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что при атаке, к счастью, никто не пострадал, так как жители этих домов уехали в Курск. Он призвал население не посещать приграничные районы области.

«Враг продолжает свои отчаянные попытки разрушить нашу инфраструктуру и навредить мирным жителям», — подчеркнул врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области. Ранения получили трое мирных жителей, их госпитализировали. Взрыв также повредил гостинцу, два автомобиля и два частных дома.

10 мая украинские военные нанесли удар по памятнику советским летчикам в поселке Коммунар Беловского района Курской области. Хинштейн отметил, что ВСУ в очередной раз атаковали невоенную цель. Кроме того, киевский режим снова показал отношение к памяти о Великой Отечественной войне.