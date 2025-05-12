Москва, 12 мая, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Депутаты внесут на рассмотрение Госдумы законопроект по запрету на раздел выплат участникам спецоперации при разводе, если брак был заключен после 24 февраля 2022 года. Об этом 12 мая сообщили в ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно проекту, изменения должны затронуть положения Семейного кодекса и установить в качестве личного имущества деньги, полученные в связи с участием в СВО. К таким средствам относятся единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные и иные выплаты.

При этом мера будет действовать, даже если брак был заключен после 24 февраля 2022 года и расторгнут до вступления в силу закона — если раздел имущества не был произведен или решение суда не вступило в силу.

«Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения выплат с последующим требованием о разделе полученных средств. Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО», — говорится в документе.

В настоящее время получаемые участниками спецоперации деньги считаются совместной собственностью супругов.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Верховный суд РФ определил, что компенсации за гибель военнослужащего в зоне проведения СВО не положены родителям, не исполнявшим добросовестно свои обязанности в период его детства. Прецедентом стал спор бывших супругов из Архангельска, чей сын погиб в Донецкой Народной Республике. По закону семье погибшего военнослужащего положена единовременная выплата в размере 5 млн рублей, а также иные выплаты. Однако мать погибшего бойца просила лишить отца его части компенсации, поскольку он не выполнял своих обязанностей родителя, злоупотреблял алкоголем и даже бил сына.

По данным на январь 2025 года, в России приняли 124 закона по поддержке участников СВО и членов их семей. В Госдуме отмечали важность совершенствования законодательной базы на постоянной основе, чтобы российские военные чувствовали поддержку депутатского корпуса.