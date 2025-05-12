Вашингтон, 12 мая, 2025, 17:50 — ИА Регнум. После возвращения Дональда Трампа на пост президента США репутация его страны стремительно снижается. Об этом 12 мая написало издание Politico со ссылкой на «Индекс восприятия демократии» (DPI) за 2025 год.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большинство опрошенных в целом негативно относятся к США, что стало резким снижением [репутации] по сравнению с прошлым годом», — говорится в материале.

Отмечается, что в исследовании, которое было посвящено восприятию демократии, геополитических вопросов и глобальных сил, приняли участие свыше 110 тыс. опрошенных из 100 стран.

При этом в наибольшей степени репутация США упала у жителей стран Евросоюза.

«И это неудивительно, учитывая, что президент США Дональд Трамп назвал этот блок «ужасным», «жалким» и «созданным для того, чтобы надуть Соединенные Штаты», — уточняется в публикации.

Согласно полученным результатам, Китай впервые смог опередить США по репутации в мире. При этом репутация России также постепенно увеличивается. Деятельность самого Трампа положительно оценили 27% респондентов, в то время как президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина положительно оценили по 32% участников опроса.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля из результатов портала Decision Desk HQ и газеты Hill стало известно, что рейтинг одобрения главы Белого дома уменьшился до самого низкого уровня с начала его второго срока. Уточнялось, что это произошло на фоне экономических трудностей и общественной критики.

Сам Трамп 30 апреля назвал фейковыми опросы, показывающие снижение его популярности, и призвал бороться с ними. По словам американского лидера, организаторы таких исследований в большей мере интервьюируют сторонников демократов, а не сторонников республиканцев.

В середине апреля результаты опроса компании Gallup показали, что Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока. Вместе с тем уровень доверия к экономическому курсу американского лидера на тот момент был относительно низким — 44%.