Вашингтон, 12 мая, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп думает о возможности прилететь в Стамбул, где могут состояться переговоры между делегациями России и Украины. О своих планах он заявил 12 мая во время пресс-конференции в Белом доме.

Global Look Press/ CNP

«Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Я думаю, что итоги встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной будут хорошими. Я полагаю, что оба лидера [РФ и Украины] собирались быть там. Я думал о том, чтобы прилететь туда», — рассказал он журналистам.

Трамп добавил, что у него запланировано много встреч, но поездка в Турцию 15 мая может состояться.

Американский лидер уточнил, что может посетить Стамбул, если посчитает это полезным для переговоров по мирному урегулированию на Украине.

11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить организацию переговоров.

Менее чем через час после предложения Путина глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов приехать 15 мая в Стамбул и ждать там российского лидера. При этом он вновь поставил условие о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта с 12 мая.

Путин напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам (по энергетической инфраструктуре), и отметил, что вопросы прекращения огня и перемирия могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта. Предложения Путина получили во многом позитивную реакцию в мировых СМИ.

Трамп ранее заявил, что киевский режим должен немедленно согласиться на предложение Путина. По его словам, на встрече стороны смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то «европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом». Трамп также выразил сомнение в том, что Украина пойдет на сделку с Путиным.