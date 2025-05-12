Вашингтон, 12 мая, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 12 мая выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский прибудут на переговоры в Стамбул 15 мая.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

«Я думаю, что итоги встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной будут хорошими. Полагаю, оба лидера собираются быть там», — заявил он.

Американский президент также думает над тем, чтобы прилететь в Стамбул на время переговоров, несмотря на свой плотный рабочий график.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 мая предложил возобновить мирные переговоры с Киевом, прерванные украинской стороной в 2022 году в Стамбуле. Он отметил готовность Москвы к диалогу без каких-либо предварительных требований.

В ответ Зеленский выдвинул условие. Он потребовал, чтобы Россия сначала 12 мая согласилась на 30-дневное прекращение огня. Заявление прозвучало на фоне систематических нарушений Киевом всех предыдущих мораториев на ведение огня, включая пасхальное перемирие и перемирие по случаю Дня Победы.