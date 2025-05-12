Москва, 12 мая, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Вдова режиссера Леонида Гайдая советская и российская актриса Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом 12 мая сообщили в Союзе кинематографистов России.

Василий Смирнов/ТАСС

«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова. Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Нина Гребешкова родилась в 1930 году в Москве. Она сыграла порядка 130 разных киноролей. Среди фильмов, в которых она снялась, — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».