Вашингтон, 12 мая, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Китаем по урегулированию торговых разногласий были продуктивными, делегациям удалось добиться «полной перезагрузки» в торговом вопросе. Об этом 12 мая заявил президент США Дональд Трамп.

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«Мы добились полной перезагрузки отношений с Китаем после продуктивных переговоров в Женеве. Обе стороны договорились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней», — заявил американский лидер на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди — младшим в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не стремится навредить интересам Пекина. Кроме того, по мнению президента США, отношения двух стран развиваются очень хорошо.

В результате переговоров Китай и США решили создать механизм торгово-экономических консультаций. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн отметил, что договоренности были достигнуты в ходе встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом. Беседы проходили 10–11 мая в Женеве.

Как сообщало ИА Регнум, Бессент назвал переговоры успешными. По его словам, обе стороны достигли соглашения о снижении торгового дефицита. На текущий момент его объем составляет около 1,2 трлн долларов.

Трамп 2 апреля назвал страны, с которых США намерены взимать взаимные тарифы. Пошлины против Китая составили 34%. Пекин в ответ сообщил о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.

Американский лидер 8 мая заявил, что Вашингтон снизит импортные пошлины на китайские товары в конечном счете. Тарифы достигли предела и выше подняться не могут, добавил Трамп. Глава Белого дома 23 апреля также отмечал, что пошлины будут снижаться, но не до 0%.