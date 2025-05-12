Санкт-Петербург, 12 мая, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР балерина Алла Осипенко скончалась в возрасте 92 лет. Об этом 12 мая сообщили в Михайловском театре.

Юрий Белинский/ТАСС

«Сегодня на 93-м году жизни ушла легенда мирового балета — Алла Евгеньевна Осипенко, чье имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству. Светлая память великой артистке, подарившей миру красоту, ставшую вечностью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Алла Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. После окончания хореографического училища она попала в Мариинский театр, где в 1954–1971 годах была примой-балериной. Затем она стала солисткой балетной труппы «Хореографические миниатюры» и Ленинградского ансамбля балета. После окончания карьеры балерины Осипенко занялась преподавательской деятельностью. Отмечается, что Михайловский театр стал ее последним местом работы.

Осипенко также снялась в нескольких кинокартинах, в частности в фильмах «Ампир» (1986 год), «Петербургская элегия» (1990 год), «Русский ковчег» (2002 год) и «Зимняя вишня» (1985 год). Ее также удостоили нескольких наград, в том числе Премии имени Анны Павловой Парижской академии танца, а также званий заслуженной и народной артистки РСФСР.

О времени и месте прощания с артисткой будет объявлено позднее.