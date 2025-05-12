Сана, 12 мая, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Экипаж танкера Seven Pearls с российскими моряками будет эвакуирован в ближайшие дни. Об этом 12 мая сообщили в посольстве РФ в Йемене.

TASS /dpa

«Судовладелец направил в порт [Рас-Иса] новую команду. В течение трех или четырех дней она сменит экипаж, который не может покинуть йеменские территориальные воды после американских ударов», — рассказал представитель дипведомства в беседе с ТАСС.

На данный момент судно стоит вблизи Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря в провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем йеменских хуситов.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля США атаковали столицу Йемена Сану, в результате атаки минимум восемь человек погибло, среди них — женщины и дети. Также получили травмы несколько российских моряков с Seven Pearls, которых доставили в столицу для лечения. Всего на борту находилось 25 человек, из которых 19 — россияне. Один из представителей экипажа заявил, что администрация порта не разрешает судну покинуть порт, а моряки опасаются дальнейших обстрелов.

20 апреля временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров рассказал о судьбе пострадавших российских моряков. По его словам, двое членов экипажа получили легкие ранения и их жизни ничего не угрожает. Однако одному из госпитализированных потребуется хирургическая операция на глазах.