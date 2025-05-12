Вашингтон, 12 мая, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 12 мая заявил, что считает очень важной возможную встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, а также ожидает от нее позитивных итогов.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency Дональд Трамп

Он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле 15 мая.

«Встреча в четверг с участием России и Украины очень важна. Я очень настаивал, чтобы она состоялась. Думаю, что от этой встречи могут быть хорошие результаты», — рассказал он о своих ожиданиях журналистам.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ночь на 11 мая выступил с предложением возобновить переговоры с Украиной, которые Киев сорвал в 2022 году. Он подчеркнул, что Россия готова начать диалог без предварительных условий.

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