Ставрополь, 12 мая, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приговорил обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом 12 мая сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Юрий Угрюмов

«Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — постановил суд.

Кроме того, Сафонову назначили штраф в размере 100 млн рублей. Также экс-начальника управления ГИБДД Ставрополья лишили звания полковника.

По данным издания, кроме Сафонова фигурантами дел стали бывший начальник отдела ГИБДД по Ставрополью Александр Аржанухин, Владимир Парахин, Евгений Сотников, Алена Сотникова.

Уточняется, что подсудимый не признал свою вину. Во время прений он заявлял, что в суде не были подтверждены версии следствия о создании преступного сообщества и руководстве им, а также о его участии в схеме по торговле табличками для беспрепятственного проезда грузовиков.

Экс-полковника по подозрению в организации преступного сообщества из числа сотрудников ведомства и гражданских лиц арестовали в июле 2021 года. Фигуранты с 2017 по 2020 год выдавали незаконные справки водителям большегрузов на беспрепятственное передвижение по территории края. Сумму взяток предварительно оценили в 19 млн рублей.

В августе 2022 года прокуратура изъяла у Сафонова имущество на сумму 180 млн рублей. Речь идет о земельных участках, дорогостоящих домах, квартирах и иномарках премиального сегмента. Отмечается, что бывший чиновник, а также его родственники и знакомые приобрели объекты недвижимого и иного имущества, не представив информацию о легальности источников, за счет которых оно приобреталось.