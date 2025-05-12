Москва, 12 мая, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, предложив возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий, обозначил четкую позицию Москвы по этому вопросу. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Представитель Кремля прокомментировал соответствующее выступление Путина по итогам завершения работы с лидерами государств, приехавшими в Москву ко Дню Победы.

«В этом заявлении в том числе четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что Россия серьезно нацелена на поиск путей, которые позволят добиться долгосрочного урегулирования конфликта. Лидеры многих стран поддержали призыв Путина о переговорах.

Как передавало ИА Регнум, Песков также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность организовать переговоры между Россией и Украиной. Кроме того, президент США Дональд Трамп призывает Киев принять предложение Москвы, добавил представитель Кремля.

Путин 11 мая выступил с инициативой о возобновлении переговоров с Украиной, прерванных Киевом в 2022 году в Стамбуле. Российский лидер предложил начать диалог 15 мая, отметив, что Москва готова вести его без каких-либо предварительных условий.

В ответ на это предложение глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование. Он заявил, что для начала переговоров Россия должна 12 мая согласиться на объявление режима прекращения огня.

При этом киевский режим, требуя остановить боевые действия, ни разу не соблюдал соответствующие моратории, инициированные российской стороной. Украинские военные 5 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие. Они также не придерживались перемирия, объявленного к 9 Мая.