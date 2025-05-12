Вашингтон, 12 мая, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к мировым валютам укрепился как минимум на 1% после объявления Китаем и США о договоренности взаимно снизить торговые пошлины. Это 12 мая следует из данных торгов.

Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Так, по состоянию на 11:10 мск индекс доллара DXY, показывающий стоимость валюты США по отношению к валютам их главных торговых партнеров, вырос до 1,26% и на пике достиг 101,691 пункта.

Это максимальный такой показатель с 10 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая торговые переговоры между США и Китаем завершились после двух дней работы делегаций в Женеве. Обе стороны заявили по их итогам о существенном успехе и достижении соглашения о снижении торгового дефицита.

За день до этого агентство Синьхуа сообщило, что Китай и США решили создать механизм торгово-экономических консультаций. По словам вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэ, этого удалось добиться в ходе переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом в Женеве.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля назвал страны, с которых США хотят взимать взаимные тарифы. Самые высокие тарифы Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). Власти КНР в ответ сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.

Глава Белого дома 8 мая заявил, что Вашингтон в конечном счете снизит импортные пошлины на китайские товары. Тарифы достигли предела и выше подняться не могут, добавил он.