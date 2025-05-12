Ростов-на-Дону, 12 мая, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Один из руководителей дирекции капитального строительства Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») подозревается в хищении денег из госпрограммы «Развитие транспортной системы России». Об этом 12 мая сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Причастен к превышению должностных полномочий и хищению бюджетных денежных средств, выделенных на проведение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объекту «Автоматическая блокировка на участке Морозовская — Цимлянская» СКЖД в рамках инвестиционного проекта «Восстановление железнодорожного участка Морозовская — Волгодонская», — говорится в заявлении ведомства.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с другими сотрудниками участвовал в подписании фиктивных актов выполнения работ. Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Размер ущерба и остальные участники преступления устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Зампред правительства региона Вячеслав Сухоруков заявил, что задержание министра было ожидаемо, власти взаимодействовали с правоохранителями по этому делу.

17 апреля экс-главу министерства строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрили в превышении полномочий. По предварительным данным, обвиняемый в рамках региональной жилищной программы незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на сумму свыше 4 млн рублей.