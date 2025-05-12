Курск, 12 мая, 2025, 16:43 — ИА Регнум. В Курской области выявлены чиновники, которых приняли на работу в органы власти, несмотря на то, что они ранее были судимы по различным статьям УК РФ, в том числе за грабеж и хищения. Об этом 12 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

РИА Новости/ладимир Федоренко

«Я не буду перечислять тех людей, кто в этом списке в итоге представлен. Тут большой перечень разных уголовных составов: мошенничества и хищения, и получения взяток. И совсем есть своеобразные составы, вплоть до лиц, ранее судимых за грабеж», — рассказал он в ходе заседании.

Хинштейн отметил, что формально у всех лиц из списка на момент приема на работу судимостей уже не было, но в органах власти не должны работать те, кто вызывает подозрения. Он призвал наводить порядок в этом вопросе.

«Если человек был, например, несколько раз судим за кражу, то как он после этого может работать в системе власти, пусть и местного самоуправления», — отметил врио губернатора.

Трансляцию с заседания опубликовали на странице администрации Курской области в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля суд арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в мошенничестве. На следующий день под стражу взяли бывшего заместителя главы региона Алексея Дедова, обвиняемого по той же статье УК РФ.

В марте Хинштейн заявил, что Корпорация развития Курской области фактически превратилась в корпорацию по расхищению средств. В отношении нее возбудили несколько уголовных дел, и в каждом выявлен ущерб региону.