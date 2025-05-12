Пермь, 12 мая, 2025, 16:31 — ИА Регнум. В Перми возбудили уголовное дело по факту смерти девушки, тело которой обнаружили на остром заборе. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

СК РФ по Пермскому краю

Тело молодой девушки обнаружили на металлическом заборе в Кировском районе Перми ночью 11 мая. Она погибла возле одного из кафе на улице Маршала Рыбалко, рядом с семейным парком «Счастье есть». Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

«По факту смерти 18-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что смерть девушки наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. Ранее в ведомстве уточняли, что, по информации в Сети, перед трагедией девушку преследовали иностранцы, которые, возможно, угрожали ей изнасилованием. В ходе расследования уголовного дела информацию об этом проверят.

Кроме того, следователи проверят законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации. Сотрудники СУ СК осмотрели место происшествия, собрали улики и изъяли видеозаписи с камер наблюдения. Правоохранители продолжают допрашивать очевидцев.

Портал 59.ru ранее писал, что погибшая жила в селе Мокино Нытвенского района, но недавно брат устроил ее на работу в Перми. Знакомые охарактеризовали девушку как веселого, доброго и общительного человека.