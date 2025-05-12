Санкт-Петербург, 12 мая, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) из-за скрытой рекламы виски в одном из клипов. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уточняется, что управление ФАС обратило внимание на совместный клип Крида с рэпером Toxis (настоящее имя — Андрей Смелянский) после жалобы, поступившей от анонимного пользователя.

По данным ведомства, в клипе показывают виски без необходимой пометки о рекламе и без предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Помимо того, в размещенном в соцсети «ВКонтакте» клипе содержатся нецензурные ругательства.

«Управление возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски и «ВКонтакте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники УФАС проверят все эти обстоятельства и в случае, если вина будет доказана, нарушителей могут оштрафовать.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск Крида к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной. Отмечалось, что певец ранее подал аналогичный иск с теми же требованиями к тем же самым ответчикам в Одинцовский суд Московской области, при этом ни Крид, ни его представитель не явились в суд и не пояснили, почему подали два одинаковых иска.

Ранее, в ноябре 2023 года, певец потребовал взыскать 1 млн рублей с Мизулиной и Лиги безопасного интернета. Он также просил суд признать сведения, распространенные о нем организацией, не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

В марте 2023 года Мизулина направила в Роскомнадзор и ФНС список из 24 стримеров, незаконно рекламирующих онлайн-казино на площадках YouTube, Twitch, Telegram и Kick, в число которых также вошел Крид. Глава ассоциации уточнила, что семеро из этих стримеров и ранее занимались незаконной рекламой.