Чайковский, Пермский край, 12 мая, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Похищенную в городе Чайковском в Пермском крае миниатюрную скульптуру Феи Драже нашли сломанной. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Администрация Чайковского городского округа

Ночью 11 мая фигурка, которую установили в честь композитора несколько дней назад, пропала со своего постамента. Сообщалось, что полиция разыскивает подозреваемых, акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения.

Днем 12 мая мэрия города сообщила, что скульптура нашлась.

«Сегодня утром силами неравнодушных граждан и сотрудников полиции мини-скульптура была обнаружена на одной из улиц города. К сожалению, фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ее выставят на прежнем месте. В администрации решают вопрос, восстанавливать ли имеющуюся фигурку или создавать новую.

Тем временем в администрации призвали жителей бережно относиться к памятникам культуры и напомнили, что их порча является преступлением, за которое может последовать уголовное наказание.

Как ранее передавало ИА Регнум, Калининградский областной суд приговорил 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении за осквернение братской могилы, в которой захоронены 1200 советских воинов. Установлено, что они распивали возле могилы алкоголь, забрали и сожгли цветы, возложенные на мемориал в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам.