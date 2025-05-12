Брюссель, 12 мая, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Кая Каллас 12 мая выступила с ультиматумом России по теме 30-дневного перемирия с Украиной.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — ее слова передает телеканал France 24.

При этом она обвинила Россию в желании продолжать вооруженный конфликт с Украиной, несмотря на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить прямые переговоры с украинской делегацией без предварительных условий.

11 мая Путин указал, что Россия готова начать диалог с Украиной уже 15 мая в Стамбуле — там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность обеспечить организацию переговоров.

Менее чем через час после предложения российского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что готов ехать 15 мая в Турцию и ждать там Путина. Вместе с тем он вновь поставил условие о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта — с 12 мая.

При этом президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложение Путина. По его словам, на встрече стороны смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то Евросоюз и Вашингтон будут действовать «соответствующим образом». Глава Белого дома также выразил сомнение в том, что украинская сторона пойдет на сделку с Путиным.