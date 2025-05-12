Москва, 12 мая, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Заявление Елисейского дворца, что президент Франции Эммануэль Макрон на скандальном видео спрятал салфетку, а не наркотики, не объясняет его испуга. Об этом 12 мая заявил председатель комитета Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Макрон так поспешно и неловко убрал так называемую салфетку со стола, словно боялся, что ее увидят, а потом почему-то стал тереть себе локоть», — написал он в Telegram-канале.

Если Макрон прятал не наркотики, то его неловкое поведение наверняка вызывает вопросы даже у друзей Франции, добавил Пушков.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в Сети распространилось видео, как Макрон в купе поезда прячет от журналистов белый сверток, лежавший на столе между документами. Сидевший рядом канцлер Германии Фридрих Мерц быстро убрал небольшой продолговатый предмет, похожий на маленькую ложечку.

Елисейский дворец на следующий день заявил, что на видео не сверток, а бумажная салфетка. Тех, кто распространяет сообщения, что Макрон прятал наркотики, назвали «врагами Франции».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео, заявила, что политики на нем «дунули» и забыли убрать пакетик и ложечку. По ее словам, ранее посол одной из стран Запада рассказывал, что для ЕС это нормальное явление.