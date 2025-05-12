Брюссель, 12 мая, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Европейская комиссия обсуждает возможность введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) на случай, если Россия не согласится на перемирие в украинском конфликте. Об этом 12 мая заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

Дмитрий Лельчук/РИА Новости

«Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2», — рассказала она в ходе брифинга в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

Пинью также рассказала, что ЕК пока не обсуждала с США возможность введения санкционных мер против СП-2.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 мая представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Берлин вместе с европейскими союзниками могут ввести новые антироссийские санкции в случае отказа Москвы от прекращения огня до конца суток 12 мая.

Ранее, 10 мая, главы ряда европейских стран потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие. В случае отказа российской стороны они пригрозили Москве новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее в этот же день назвал пустым делом попытки стран Европы пугать Россию новыми санкциями. Он подчеркнул, что российская сторона уже привыкла к санкционным мерам Запада и знает, как будет минимизировать их последствия.

Президент РФ Владимира Путин ранее отмечал, что антироссийские санкции, по замыслу западных стран, были призваны ослабить Россию, однако принесли обратный результат. В феврале Путин также указывал на важную стимулирующую роль санкций Запада для развития российской экономики.