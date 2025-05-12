Обнинск, Калужская область, 12 мая, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Подростки из Обнинска в Калужской области, осквернившие георгиевскую ленту, записали на камеру извинения за свой поступок. Видео появилось в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

Ранее, 10 мая, в Сети появились фотографии из Обнинска, на которых два мальчика, 8 и 10 лет, снимают флаг в виде георгиевской ленты с фасада одного из домов, бросают на землю и топчут ногами. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»). Подростки оказались детьми уроженцев Таджикистана.

За младшего мальчика говорила мать. Она отметила, что ей стыдно за совершенный ее ребенком акт вандализма.

«Нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь. Мой ребенок поступил неправильно. Прошу всех, кто смотрит это видео, объяснить своим детям, чтобы их дети такое не совершали, потому что мне за своего ребенка очень стыдно», — заявила женщина.

Старший мальчик пообещал, что подобное больше не повторится.

«Я прошу своих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой замечательной стране России», — отметил он.

ИА Регнум связалось с матерью одного из мальчиков Роксаной, но женщина отказалась отвечать на вопросы журналистов, сославшись на проблемы со здоровьем. Правоохранители проверяют обе семьи подростков на законность получения гражданства РФ.

Соседи подростков рассказали ИА Регнум о других случая агрессии со стороны мальчиков. О наиболее вызывающем рассказала мать пятилетней воспитанницы детского сада «Муравушка». По ее словам, мальчик не мог найти общий язык с другими детьми, вел себя агрессивно, отбирал игрушки. Поэтому дети не хотели с ним играть и держались на расстоянии. В какой-то момент ребенок начал угрожать детям, что придет с ножом и убьет их.

Также жильцы ЖК «Космос 2.0» в Обнинске пожаловались, что дети из этой семьи регулярно ломают общедомовое имущество, лифты и качели во дворе, громко ругаются матом на детской площадке, не обращая внимания на замечания старших.