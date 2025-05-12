Москва, 12 мая, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать всё необходимое для организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом. Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить организацию переговоров.

«Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать всё для организации переговоров», — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что положительную оценку инициативе Путина о начале переговоров дали лидеры СНГ, БРИКС и ряда других стран.

«Мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону без каких-либо условий принять участие в предложенной Россией встрече.

Менее чем через час после предложения Путина глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов приехать 15 мая в Стамбул и ждать там российского лидера. При этом он вновь поставил условие о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта с 12 мая.

Путин напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам (по энергетической инфраструктуре), и отметил, что вопросы прекращения огня и перемирия могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта. Предложения Путина получили во многом позитивную реакцию в мировых СМИ.

Трамп ранее заявил, что киевский режим должен немедленно согласиться на предложение Путина. По его словам, на встрече стороны смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то «европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом». Трамп также выразил сомнение в том, что Украина пойдет на сделку с Путиным.