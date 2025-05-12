Москва, 12 мая, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Возможность закрытия генконсульства России в Кракове является свидетельством того, что Варшава выбирает враждебность и недружественность по отношению к Москве. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, шаги Варшавы по сокращению дипломатического присутствия России в Польше являются составными звеньями «общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии» отношений двух государств.

«Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», — констатировал Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал обвинения Польши в адрес России в якобы поджоге торгового центра в Варшаве, назвав их частью абсолютно русофобской и недружественной позиции польской стороны по отношению к Москве.

«Тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава решила закрыть генеральное консульство России в Кракове. По его утверждению, у польской стороны якобы имеются доказательства того, что спецслужбы РФ якобы «совершили преступный акт диверсии против торгового центра» в Варшаве.

Позднее в этот же день МИД Польши объявил дипломатов из российского генконсульства в Кракове персонами нон грата. Они должны покинуть страну. Также посол России Сергей Андреев был вызван в польское внешнеполитическое ведомство в понедельник, в 16:00 мск.

В конце октября 2024 года МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский тогда заявил, что такое решение было принято из-за того, что РФ якобы «ведет гибридную войну» против Украины и западных стран, в том числе против Польши. Генконсульство РФ в Познани прекратило работу 28 ноября.

В начале января 2025 года генконсульство Польши в Санкт-Петербурге также прекратило работу. Москва приняла такое решение исходя из принципа взаимности, потому что 30 ноября прошлого года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани.