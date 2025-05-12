Москва, 12 мая, 2025, 15:26 — ИА Регнум. С Москвой не выйдет общаться на языке угроз и ультиматумов. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

«Предупреждения со стороны Германии уже слышали позавчера. Они были озвучены в ультимативной форме, но язык ультиматумов для России неприемлем. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Таким образом Песков отреагировал на угрозы европейских стран ввести санкционные ограничения в случае, если временного прекращения огня с Украиной не произойдет.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая главы ряда европейских стран потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие. Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что в случае отказа от «перемирия» Евросоюз и Великобритания скоординируют действия с США по вопросам ужесточения антироссийских санкций и продолжения помощи киевскому режиму.

11 мая президент России Владимир Путин отметил, что в ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне Киев свыше 5 тыс. раз нарушил режим прекращения огня. Глава российского государства также предложил возобновить переговоры с Украиной и добавил, что РФ готова начать переговорный процесс в Стамбуле 15 мая.

10 мая Песков также назвал пустым делом попытки стран Европы пугать Россию новыми санкциями. По его словам, страна уже привыкла к санкционным мерам Запада и знает, как будет минимизировать их влияние на экономику.