Москва, 12 мая, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Лидеры многих государств поддержали предложение президента РФ Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

Он отметил, что российский президент после ряда встреч с главами государств, посетивших Москву ко Дню Победы, сделал заявление, в котором четко выразил позицию России о готовности возобновить переговоры.

«Подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что президент США Дональд Трамп после этого призвал Украину согласиться на переговоры без каких-либо условий. Россия в целом настроена на то, чтобы добиться долгосрочного мирного урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ночь на 11 мая, выступая по итогам работы с высокими гостями в рамках юбилея Победы, предложил 15 мая возобновить переговоры с Украиной, прерванные в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу без предварительных условий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ выдвинул предварительное требование до начала переговоров. Он хочет, чтобы Россия 12 мая согласилась объявить режим прекращения огня.