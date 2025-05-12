Москва, 12 мая, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Контракт с секретарем Совета безопасности РФ генералом российской армии Сергеем Шойгу продлен до 2030 года. Об этом 12 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на аппарат Совбеза.

Валерий Стурит/ТАСС Сергей Шойгу

«Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет», — рассказали в пресс-службе аппарата.

12 мая исполнился ровно год с момента его назначения на должность секретаря Совета безопасности. На этом посту он сменил Николая Патрушева. До этого Шойгу 12 лет возглавлял Министерство обороны России.

14 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин также подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что должность секретаря Совбеза имеет огромное значение для России, это высокий пост с широким объемом задач. Руководство совета всегда находится в прямом контакте с президентом и несет большую ответственность, подчеркнул он.