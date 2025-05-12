Берлин, 12 мая, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Власти Германии вместе со своими союзниками из числа стран Европы могут ввести новые санкционные меры против России в случае отказа Москвы от прекращения огня до конца суток 12 мая. Об этом 12 мая заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Известия/Константин Кокошкин

«Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов, и если к этому времени прекращения огня не будет, европейская сторона начнет подготовку к санкциям», — процитировала Корнелиуса газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что ранее Корнелиус заявил о желании канцлера Германии Фридриха Мерца меньше обсуждать поставки отдельных систем вооружения Киеву и добавил, что власти ФРГ больше не будут комментировать какие-либо планы по поставке на Украину крылатых ракет Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая главы ряда стран Европы потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие. Они также пригрозили РФ новыми санкциями и усилением военной помощи киевскому режиму в случае отказа Москвы.

В ночь на 11 мая президент России Владимира Путин рассказал, что Киев в ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне более 5 тыс. раз нарушил его. Вместе с тем глава государства предложил возобновить переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий уже с 15 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 мая назвал пустым делом попытки Европы пугать Россию новыми санкционными мерами. Представитель Кремля уточнил, что страна уже привыкла к этим ограничениям Запада и знает, как свести к минимуму их последствия.

Российский лидер ранее указывал на то, что на Западе считали, что антироссийские санкции должны были ослабить Россию, однако они принесли обратный результат. В феврале президент РФ также отмечал важную стимулирующую роль западных санкций для развития отечественной экономики.