Чайковский, Пермский край, 12 мая, 2025, 15:04 — ИА Регнум. В городе Чайковском Пермского края ночью 11 мая украли миниатюрную скульптуру Феи Драже, которую установили в честь композитора несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Администрация Чайковского городского округа

«Сотрудники полиции уже ведут поиск подозреваемых, а в их распоряжении имеются записи с камер видеонаблюдения», — отметили в мэрии города.

В 13:30 мск 12 мая администрация рассказала о том, что пропажу нашли.

«Сегодня утром силами неравнодушных граждан и сотрудников полиции мини-скульптура была обнаружена на одной из улиц города. К сожалению, фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее», — отметили в пресс-службе.

Поиск подозреваемых продолжается. Уточняется, что за совершенное преступление предусмотрена уголовная ответственность. В администрации призвали жителей бережно относиться к памятниками культуры и напомнили, что около каждого из них есть камеры видеонаблюдения.

В мае прошлого года вандалы осквернили памятник на могиле группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Они оставили на мемориале неприличные рисунки и надписи.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года полицейские задержали вандала, который осквернил в Бахчисарае памятник героям СВО. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Поводом к расследованию стала выложенная в интернет видеозапись.