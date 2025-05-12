Москва, 12 мая, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Фигурист Иван Попов собирается сменить российское спортивное гражданство и выступать в составе сборной Узбекистана. Об этом 12 мая рассказал знакомый с ситуацией источник.

Александр Демьянчук/ТАСС Фигурист Иван Попов

По его словам, которые привело «РИА Новости», вопрос о переходе 20-летнего спортсмена в сборную Узбекистана должен быть решен 13 мая на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), и в этом случае «всё должно решиться положительно».

Попова тренирует Ирина Смирнова, и ранее фигурист становился победителем и призером чемпионата России по прыжкам в командном зачете. Спортсмен также является неоднократным призером всероссийских соревнований и в прошлом сезоне занял восьмое вместо в чемпионате страны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 14-летняя российская спортсменка Мария Мячина перешла в сборную Израиля. Гимнастка является воспитанницей калининградской школы художественной гимнастики, и у нее есть лицензия Международной федерации гимнастики, которая дает право представлять Израиль на международных соревнованиях до февраля 2027 года.

Украинская всадница София Васильева 7 мая сменила спортивное гражданство на российское. Спортсменка проживает в Крыму и является гражданкой РФ, однако до этого момента ее спортивное гражданство оставалось украинским.

Серебряный призер Олимпийских игр 2021 года по академической гребле Елена Орябинская 6 мая сменила российское спортивное гражданство на сербское. Спортсменка не тренировалась со сборной России с 2021 года и занималась индивидуальной подготовкой.