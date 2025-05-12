Варшава, 12 мая, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева пригласили в МИД Польши в связи с решением закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Об этом 12 мая сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС Посол России Сергей Андреев

«Посол Российской Федерации был приглашен сегодня на 15:00 (16:00 мск. — Прим. ред.) в министерство», — объявил он на брифинге.

Замглавы МИД Польши Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс в ходе того же брифинга уточнила, что главе российской дипмиссии планируется только передать ноту о закрытии консульства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть российское генконсульство в Кракове. Он объяснил этот шаг тем, что Варшава якобы получила доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра в польской столице.

Мосьцицкая-Дендыс после этого сообщила, что польские власти объявили дипломатов из генконсульства РФ в Кракове персонами нон грата. В российском диппредставительстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом, им предстоит покинуть Польшу в течение 30 дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение польских властей, заявила, что Варшава продолжает разрушать отношения с Москвой вопреки интересам своих граждан. РФ примет меры в ответ на эти неадекватные шаги.

В ноябре 2024 года польское руководство закрыло генконсульство РФ в Познани. По словам Сикорского, это было сделано из-за того, что Россия якобы ведет «гибридную войну» против западных стран. В январе 2025 года в рамках ответного шага прекратило работу генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.