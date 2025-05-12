Анкара, 12 мая, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Авиакомпании Турции вводят штрафы для пассажиров, которые встают с мест после посадки самолета, не дожидаясь полной остановки борта. Первые подобные санкции ввели Turkish Airlines, о чем написало издание Akdeniz gercek, ссылаясь на управление гражданской авиации Турции.

РИА Новости/Максим Блинов

В материале отметили, что авиакомпания Turkish Airlines, которая является флагманом авиаперевозок в стране, уже попросила бортпроводников уделять особое внимание деликатному информированию пассажиров о новых правилах. О сумме штрафов пока неизвестно.

В Turkish Airlines подчеркнули, что введение штрафов не просто дисциплинарная мера, но шаг, который напрямую повлияет на безопасность пассажиров. В компании пояснили, что вставание или открытие багажных отделений на бортах, которые еще продолжали движение, неоднократно становились причинами несчастных случаев и травм.

Ранее, 25 апреля, турецкие авиакомпании, в том числе Pegasus, Turkish Airlines и AJet, разрешили пассажирам сдать билеты на внутренние рейсы без штрафных санкций либо перенести дату вылета. На такие уступки авиаперевозчики пошли в связи с землетрясением в Стамбуле. В компаниях Turkish Airlines и AJet решили принимать до 7 мая заявки от пассажиров самолетов, вылетавших из Стамбула или приземлявшихся в этом городе, пообещав вернуть деньги за неиспользованные билеты.