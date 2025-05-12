Москва, 12 мая, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Во время предварительного следствия правоохранители обнаружили и изъяли из схрона Таганской организованной преступной группы (ОПГ) свыше 100 единиц отечественного и иностранного оружия. Об этом 12 мая сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«В ходе оперативно-разыскной деятельности было изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также гранатометы, взрывчатые вещества и гранаты», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что в схроне находились гранатометы, запалы для ручных гранат, гранаты, взрыватели, электродетонаторы, три самодельных взрывных устройства, 35 автоматов Калашникова различных модификаций, 27 пистолетов, девять револьверов, восемь винтовок, восемь пистолетов-пулеметов, а также свыше 15 тыс. патронов различного калибра и 36 кг взрывчатых веществ (гексоген и тротил).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 мая лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам лишения свободы. Помимо этого, суд назначил ему штраф в размере 4 млн рублей.

Другие фигуранты этого уголовного дела в зависимости от роли в ОПГ были признаны виновными в создании группировки или в участии в ней, а также в убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. В их число входит обвинение в содействии в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).