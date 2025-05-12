Москва, 12 мая, 2025, 14:40 — ИА Регнум. В центре Москвы ограбили Константина Андропова, внука главы СССР Юрия Андропова. 46-летний мужчина решил накормить бездомных шаурмой и не заметил, как кто-то вытащил его мобильный телефон. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости Юрий Владимирович Андропов

Вечером 5 мая в один из отделов полиции Москвы обратился 46-летний Константин Андропов, внук генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой ограбления.

По словам Константина, днем он прогуливался в центре столицы и спустился в подземный переход через Тверскую улицу. Там к нему подошли двое бездомных и попросили денег на еду. Константин отказал бродягам в наличных, однако предложил накормить их. Вместе с бездомными мужчина проследовал в ближайшее кафе, где купил новым знакомым по шаурме и газировку.

«Пока бездомные ели, к компании подошел неизвестный мужчина и завел разговор с Константином Игоревичем. Закончив трапезу, все разошлись. Выйдя из кафе, Константин обнаружил пропажу своего мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей. Поняв, что его обокрали, Константин отправился в полицию писать заявление», — рассказал собеседник.

Соцсети Константин Андропов, внук главы СССР Юрия Андропова

Полицейские приняли заявление Андропова и передали ориентировку на предполагаемых преступников коллегам из патрульно-постовой службы. В считанные часы подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался 27-летний астраханец Виталий М. Мужчину оперативно доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, он подозревается в совершении преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»). Расследование инцидента продолжается.

Удалось ли внуку Юрия Андропова вернуть свой украденный мобильный телефон, в настоящий момент не сообщается.

Константин Андропов — внук руководителя СССР, генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Андропова. Андропов возглавил Советский Союз сразу после смерти Леонида Брежнева в ноябре 1982 года. До этого назначения Андропов 15 лет возглавлял КГБ СССР.

Примечательно, что ранее внук Юрия Андропова Константин уже попадал в криминальные хроники. В феврале 2011 года мужчина стал жертвой нападения хулиганов. Тогда неизвестные преступники избили Константина прямо во дворе его дома на улице Александра Невского в центре Москвы. Известно, что от сильных ударов руками и ногами мужчина на несколько секунд потерял сознание. После расправы хулиганы скрылись с места преступления. Избитый мужчина смог добраться до своей квартиры и вызвал скорую, которая госпитализировала его в одну из московских больниц с сотрясением мозга и подозрением на перелом костей носа.