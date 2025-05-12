Москва, 12 мая, 2025, 14:28 — ИА Регнум. В школах и учреждениях среднего профессионального образования России 12 мая в рамках «Разговоров о важном» прошло занятие «Жизнь в Движении», посвященное формированию активной гражданской позиции у молодежи. Тему анонсировал российский киноактер Алексей Онежен.

Николай Михальченко/ТАСС

В ходе занятия особое внимание уделялось рассмотрению фундаментальных ценностей современного общества, где дружбу рассмотрели как важнейшую основу взаимопомощи и доверия, которая позволяет преодолевать трудности и достигать поставленные цели. Учащимся рассказали, что коллективизм — это мощная сила, помогающая добиваться результатов.

Для примера была рассмотрена деятельность «Движения первых», которое объединяет тех, кто хочет реализовать социально значимые инициативы. Также участники объединения развивают дружеские связи и формируют у детей активную жизненную позицию.

Школьникам и студентам показали афишу мероприятий, акций и проектов движения, запланированных на летние каникулы. Это вызвало живой интерес у аудитории.

В рамках данного занятия также стартовала первая всероссийская премия «Разговоры о важном». Конкурс проводится в номинациях «Лучшее интервью года», «Лучший ведущий анонсов», «Лучшее занятие от партнеров» и «Лучший актер (серия) сериала «Первые. Разговоры о важном».

Для педагогов дополнительно предусмотрена номинация «Создавая важный разговор», где они могут представить свои авторские методические разработки. Голосование за номинантов уже стартовало и продлится до 23 мая. Преподаватели могут подавать заявки до 19 мая включительно. Торжественную церемонию награждения проведут 1 июня.

Как передавало ИА Регнум, в прошлый раз, 5 мая, «Разговоры о важном» были посвящены 80-летнию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Преподаватели обсудили с учащимися подвиг советского народа, в занятиях участвовали в том числе ветераны из России, Белоруссии и Абхазии.