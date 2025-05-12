Москва, 12 мая, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о поездке в Стамбул для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным являются комедиантством. Об этом 12 мая заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — подчеркнул он в беседе с телеканалом «Россия 24».

Сенатор привел в пример диалог представителей Москвы и Вашингтона, которые тщательно и без спешки подходят к вопросу встречи президентов двух стран. Он также напомнил, что неподготовленная встреча в Белом доме 28 февраля между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским закончилась скандалом, после чего главу киевского режима выставили из Овального кабинета.

«Сказать: вот видите, президент Путин, которого я позвал в Стамбул, отказался, не приехал. Ну и дальше будут всевозможные инсинуации», — предположил Косачев дальнейшие действия Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая президент России предложил возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. Путин уточнил, что Москва готова начать переговорный процесс с Киевом в Стамбуле 15 мая.

Зеленский позднее в этот же день заявил, что делегация от Украины может прибыть на переговоры в Стамбул, если Россия согласится поддержать 30-дневное перемирие с 12 мая. Он также сообщил, что готов приехать в Турцию лично и ждать там встречи с Путиным. В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что у главы киевского режима истерика — он боится, что кураторы из стран Запада «выкинут его на помойку».

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Однако Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой, подчеркивал Путин.