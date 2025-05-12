Москва, 12 мая, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Россия 12 мая отмечает годовщину завершения крымской наступательной операции 1944 года, которую провела Красная армия во время Великой Отечественной войны.

Халдей, Евгений Ананьевич Расчет советской 20-миллиметровой зенитной пушки «Эрликон» на побережье в освобожденной Керчи

Крымская операция — стратегическое наступление Красной армии 8 апреля — 12 мая 1944 года. Крым был для Москвы важным стратегическим плацдармом на Черноморском театре военных действий. Его освобождение от нацистов рассматривалось как важнейшая возможность возвращения главной базы Черноморского флота — Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования кораблей и ведения боевых действий на море. Полуостров прикрывал балканский стратегический фланг войск вермахта и их важные морские коммуникации, идущие по Черноморским проливам к западному побережью Черного моря.

Цели Крымской наступательной операции были достигнуты. Крым был освобожден, Черноморский флот получил свою главную военно-морскую базу, были созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления советских войск на Балканы.

Потери вермахта составили свыше 100 тыс. человек, в том числе свыше 61,5 тыс. пленными. Была уничтожена почти вся военная техника. При эвакуации морем 3–13 мая погибли свыше 40 тыс. человек.

Потери Красной армии — свыше 84,8 тыс. человек, в том числе свыше 17,7 тыс. — безвозвратные. За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.

Президент России Владимир Путин считает Крым сакральной исторической территорией страны, развитие и защита которой остаются одними из важнейших приоритетов. История подвигов советских и российских войск в Крыму надежно охраняется и продолжает вдохновлять жителей полуострова на новые победы.

Благодаря судьбоносному решению Путина Крым в 2014 году вернулся под защиту России и уже более 10 лет активно развивается. Политика Путина сохраняет линию на поддержку крымчан. 86% россиян одобрили присоединение Крыма к России. При этом 56% респондентов признались в чувстве гордости, которое у них вызывает возвращение Крыма в родную гавань.

Символом единства Крыма и России, а также реального стремления российского руководства к развитию полуострова является возведение Крымского моста, который функционирует с 2018 года. Рекорд суточного трафика Крымского моста был установлен 15 августа 2022 года: по нему в обе стороны проехало 38 297 автомобилей.

Крым имеет богатую историю, значительная часть которой связана с Россией. В первые столетия нашей эры он входил в состав Римской империи. С VIII века эта территория была разделена между Византией и Хазарией. В 1478 году Крым перешел под контроль Османской империи, став главным опорным пунктом для совершения набегов на Россию. После русско-турецкой войны 1768–1774 годов, завершившейся победой российской стороны, Крым был объявлен независимой территорией.

В 1783 году императрица Екатерина II издала манифест о присоединении полуострова к России. В том же году началось строительство порта-крепости Севастополя, который стал главной базой Черноморского флота. По итогам следующей русско-турецкой войны (1787–1791 гг.) за Россией закрепились и территории северного Причерноморья. В 1787 году Екатерина лично посетила Крым. Во время путешествия по полуострову ее охранял конвой из самих крымских татар. В Крыму она увидела первые всходы многотрудной работы всего русского народа того времени: строящийся Севастополь и молодой Черноморский флот.

На обретшем мир и процветание полуострове возникали курорты, осваивались земельные пашни, возникала промышленность. Строились великолепные дворцы, разбивались парки и виноградники. Воздух Крыма вдохновлял писателей и художников мировой величины: Толстого, Чехова, Айвазовского и многих других.

В Крыму производил свои уникальные шампанские вина князь Лев Голицын. Здесь лечились от ран и отдыхали прославленные полководцы, такие как генерал Петр Котляревский и последний фельдмаршал Российской империи Дмитрий Милютин.

1853–1856 годы Крымской войны показали неприятелям России, что севастопольцы — это гордость всего русского народа. 349 дней продолжалась оборона Севастополя. Адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин, матрос Петр Кошка и медсестра Дарья Севастопольская, хирург Николай Пирогов навечно вписаны в летопись славы России.

В наше время экономический потенциал Крыма растет и сохраняет привлекательность для инвесторов. Инвестиции в основной капитал в 2014–2022 годах в Крыму выросли в 8,1 раза — с 26,447 млрд рублей до 214,092 млрд рублей, в Севастополе — в 21,3 раза — с 3,385 млрд рублей до 72,228 млрд рублей.

С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе функционирует свободная экономическая зона. Срок ее действия — 25 лет — до 31 декабря 2039 года. В СЭЗ установлен особый режим осуществления предпринимательской деятельности, включающий льготное налогообложение, применение процедуры свободной таможенной зоны и другое. Статус участника СЭЗ предоставляется при намерениях претендента реализовать инвестиционный проект с объемом капитальных вложений в первые три года не менее 60 млн рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства — 6 млн рублей.

В Крыму планируют инвестировать более 24 млрд рублей в 56 проектов в сфере сельского хозяйства. Это позволит создать свыше 2,7 тыс. постоянных и около 1,1 тыс. сезонных рабочих мест. По последним данным, вложено более 18 млрд руб., создано более 3 тыс. рабочих мест. Объемы обрабатывающей промышленности Крыма выросли в два раза, пищевой — в полтора раза, а электронной и оптической — в пять раз.

Объем валового регионального продукта Крыма с учетом Севастополя составляет около 774 млрд рублей, что сопоставимо с ВВП национальных экономик целых государств, таких как Молдавия и Северная Македония.

В Крыму действует более 5,4 тыс. крупных, средних и малых предприятий, большинство из которых сосредоточенно в центральной части полуострова и в городах северного и западного Крыма.

Ключевыми подотраслями являются химическая, пищевая промышленность, машиностроение, судостроение, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Крупнейшими химическими предприятиями региона являются Крымский содовый завод, «Бром», «Крымский Титан».

Производство электротехнического и электронного оборудования, радио− и телеприборов, средств связи, оптических и навигационных устройств — основные направления машиностроительных предприятий республики. Крупнейшие из них — завод «Фиолент» и электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма». Судостроение Крыма известно производством супертанкеров, фрегатов, судов на воздушной подушке, транспортных судов и судоремонтными услугами. Судостроительные заводы «Залив», «Море» — крупнейшие предприятия этого направления.

Благодаря прямой поддержке Путина Крым развивается, несмотря на все внешнее давление. В России действует специальная госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». В 2023 году на ее реализацию было выделено 142,8 млрд рублей бюджетных средств. В 2024 году на эти цели направлено 105,3 млрд рублей, в 2025–2027 годах будет выделено более 300 млрд рублей.

Численность населения Крыма увеличилась с 1,896 млн человек (на 1 января 2015 года) до 1,910 млн человек (на 1 января 2024 года). Население Севастополя за тот же период выросло на 40,85% — с 399 тыс. до 562 тыс. человек. В регионе активно развиваются различные виды туризма — гастрономический, так называемый винный туризм (более 30 виноделен принимают участие в кольцевом маршруте «Винные дороги Крыма»), горно-пешеходный туризм (общая протяженность крымских троп составляет порядка 2 тыс. км).

За 10 лет Крым посетили более 60 млн человек. Рекордным по числу туристов стал 2021 год — почти 9,5 млн человек. В 2023 году в Крыму побывали 5,2 млн человек.

В Крыму реализуются масштабные инфраструктурные проекты. В августе 2020 года здесь началось движение по автомобильной трассе «Таврида» (Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь) — четырехполосной дороге, ставшей одной из главных транспортных артерий Крыма. Дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 250,7 км проложена в обход крупных населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками. Пропускная способность трассы — более 40 тыс. автомобилей в сутки.

После воссоединения Крыма с Россией пассажиропоток действующего Симферопольского аэропорта значительно вырос из-за блокировки основного наземного сообщения полуострова с РФ. Вследствие этого российским правительством было принято решение о развитии аэропорта в Крыму. Новый терминал площадью 78 тыс. кв. м был построен к северо-западу от существующего аэровокзального комплекса — рядом с селом Укромным. Он оснащен восемью выходами-телетрапами и может обслуживать до 3,7 тыс. пассажиров в час.

В общей сложности за 10 лет в Крыму построено 300 км новых дорог, отремонтировано более 4 тыс. км. Впервые с советских времен проведен комплексный ремонт покрытия мостовых сооружений. С 2014 по 2023 год в Крыму было модернизировано более 1,6 тыс. км сетей водоснабжения, реконструированы и построены инженерные сооружения для обеспечения полуострова водой, системы водоотведения и теплоснабжения. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры позволила сократить потери питьевой воды на полуострове на 11 млн куб. м в год.