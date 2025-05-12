Москва, 12 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил в Сумской области американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских войск, из которой они обстреляли город Рыльск в Курской области. Об этом 12 мая сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Отмечается, что разведчики российской группировки войск «Север» выявили местоположение РСЗО HIMARS в районе села Нагорновка на территории Сумской области.

«В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет из РСЗО по городу Рыльску Курской области. Сразу после этого по пусковой установке РСЗО HIMARS был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — проинформировали в ведомстве.

Удар был нанесен беспилотником «Форпост», а кадры объективного контроля подтвердили точное попадание и уничтожение пусковой установки американской РСЗО противника.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая украинские боевики обстреляли ракетами курский город Рыльск. Пострадали трое мирных жителей, которых госпитализировали в районную больницу. Также получила серьезные повреждения гостиница на въезде в город.

За день до этого украинская армия нанесла удар дроном по памятнику советским летчикам в поселке Коммунар Беловского района Курской области. Местные власти пообещали, что поврежденный памятник будет восстановлен.