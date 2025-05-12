Москва, 12 мая, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Лидер Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Игорь Жирноклеев приговорен к 25 годам колонии. Об этом 12 мая сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима», — заявил судья.

Кроме того, осужденному назначили штраф в размере 4 млн рублей.

Также суд прекратил уголовное дело по всем статьям в отношении участника преступной группы — умершего год назад Григория Рабиновича. При этом его имущество было конфисковано. Известно, что мужчине стало плохо в камере следственного изолятора в ночь на 26 июня 2024 года. Предположительной причиной смерти фигуранта могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Фигурантов дела в зависимости от роли в ОПГ признали виновными в создании группировки или в участии в ней, а также в убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Таганская ОПГ возникла в начале 90-х. Члены банды собирались в ресторане «Закарпатские узоры» на Таганке в Москве. Обвинения, предъявленные членам группировки, в том числе Рабиновичу, включают содействие в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), похищения людей, грабеж и заказные убийства.

Вооруженное покушение на Усояна произошло в центре Москвы в 2013 году на Большой Никитской улице. Раненого криминального авторитета доставили в больницу, где он скончался. Рабиновича арестовали в 2019 году по обвинению в убийстве гендиректора «Роспищепрома» Валерия Журавлева, совершенном в 2008 году. Обвинения основаны на показаниях свидетеля, который покинул группировку в 2008 году.