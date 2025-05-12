Грозный, 12 мая, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Жителям России нужно стремиться к единству, а не разделяться по национальности или религии. Об этом 12 мая заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алексей Майшев/РИА Новости Апти Алаудинов

«Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых. Сделайте всё для того, чтобы мы стали одним, единым целым», — написал он в Telegram-канале.

Алаудинов также призвал сограждан не сомневаться в победе России. Она однозначно наступит, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте призвал беречь единство народа. Он отметил, что в стране проживает 190 этносов, если же допустить распространение деструктивных идей, нарушающих их сплоченность, то страна может развалиться.

В феврале Путин отметил, что единство народа России проявляется в поддержке военной спецоперации на Украине. Жители собирают деньги на помощь бойцам. Эта забота потрясает, и она гарантирует победу РФ, добавил президент.