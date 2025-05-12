* — физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 12 мая, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о разжигании ненависти и вражды.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

«Суд вынес приговор в отношении Врублевского и приговорил его к шести годам колонии общего режима заочно», — рассказал его адвокат Дмитрий Кирсанов в беседе с ТАСС 12 мая.

Врублевский стал широко известен в 2022 году после заявлений о том, что киевский режим старается уничтожить как можно больше русских, в одном из интервью он также призывал к убийству граждан РФ. В связи с этим экс-послу был выражен протест со стороны МИД Казахстана, он также получил в Астане крайне нежелательный статус. Затем глава киевского режима Владимир Зеленский снял Врублевского с должности посла.

В марте 2024 года в России Врублевский был объявлен в федеральный и международный розыск. Росфинмониторинг также внес его в перечень террористов и экстремистов.