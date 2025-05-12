Москва, 12 мая, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. В ходе встречи Воскресенский доложил главе государства о новых технологических компетенциях в текстильной промышленности региона и запуске двух уникальных для страны предприятий.

Гавриил Григоров/POOL/ТАСС Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

«Заработало первое в России производство мембранных тканей полного цикла: от мембранных инновационных материалов, полимеры, до непосредственно самих тканей, одежды и спецодежды, в том числе в интересах Вооруженных Сил. Также заработало первое в России прядильное производство из переработанного сырья», — рассказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964444" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Последняя личная встреча Путина с главой региона прошла в мае 2023 года и тогда Воскресенский доложил президенту РФ о работе по развитию малых городов в области и проектах по образованию.

После этого губернатор Ивановской области принимал участие в мероприятиях с участием главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент РФ провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Последний доложил Путину, что власти региона 48 мер поддержки участников спецоперации, при этом Бурятия поставляет различное оборудование, включая тепловизоры и рации, открыла производство робототехнических комплексов и беспилотников, и развивает адаптивный спорт.

Глава государства 20 марта встретился с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В ходе встречи глава региона рассказал президенту РФ о проектах промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, а также о состоянии сферы образования и подготовке квалифицированных кадров.