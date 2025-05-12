Путин встретился с губернатором Ивановской области Воскресенским
Москва, 12 мая, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. В ходе встречи Воскресенский доложил главе государства о новых технологических компетенциях в текстильной промышленности региона и запуске двух уникальных для страны предприятий.
«Заработало первое в России производство мембранных тканей полного цикла: от мембранных инновационных материалов, полимеры, до непосредственно самих тканей, одежды и спецодежды, в том числе в интересах Вооруженных Сил. Также заработало первое в России прядильное производство из переработанного сырья», — рассказал он.
Последняя личная встреча Путина с главой региона прошла в мае 2023 года и тогда Воскресенский доложил президенту РФ о работе по развитию малых городов в области и проектах по образованию.
После этого губернатор Ивановской области принимал участие в мероприятиях с участием главы государства.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент РФ провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Последний доложил Путину, что власти региона 48 мер поддержки участников спецоперации, при этом Бурятия поставляет различное оборудование, включая тепловизоры и рации, открыла производство робототехнических комплексов и беспилотников, и развивает адаптивный спорт.
Глава государства 20 марта встретился с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В ходе встречи глава региона рассказал президенту РФ о проектах промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, а также о состоянии сферы образования и подготовке квалифицированных кадров.