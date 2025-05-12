Анталья, Турция, 12 мая, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Генеральное консульство (ГК) России в турецкой Анталье пытается решить вопрос об эвакуации россиянина, впавшего в кому после инцидента в отеле. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

ТАСС/Станислав Красильников

В Анталье во время отдыха в пятизвездочном отеле россиянин нырнул с пирса, но из-за небольшой глубины ударился головой о дно и сломал шейный позвонок. Пострадавшего госпитализировали. Врачи зафиксировали у него клиническую смерть, повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Сейчас россиянин находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Генконсульство России в Анталье проинформировано о данном трагическом инциденте и находится в контакте с матерью пострадавшего», — сообщили дипломаты «РИА Новости».

В консульстве добавили, что сотрудник представительства в ближайшее время навестит туриста в больнице и пообщается с руководством медучреждения о дальнейшем лечении пострадавшего. Также дипломат обсудит возможность медицинской эвакуации россиянина на родину.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчину прооперировали, но пациенту предстоит еще одно хирургическое вмешательство. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 1,6 млн рублей. При этом отель, страховая компания и туристическая фирма «Пегас» отказались помогать семье туриста.