Москва, 12 мая, 2025, 13:55 — ИА Регнум. В связи с Днем России граждан ждут длинные выходные в июне. Об этом 12 мая заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина.

Донат Сорокин/ТАСС

Россияне будут отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.

«12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства России», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

Рабочая же неделя продлится три дня — с 9 по 11 июня, при этом 11 числа рабочий день сократится на час.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии четырехдневных выходных в июне россияне начали активно скупать туристические туры. Так, спрос увеличился на 16% по сравнению с 2024 годом. Среди наиболее популярных направлений оказались Турция, Египет, Абхазия и Санкт-Петербург.

При этом на 80% увеличился запрос на Турцию и на 14,3% — на Таиланд. Также россияне заинтересованы в поездках в Китай, ОАЭ, Египет и Тунис.