Тегеран, 12 мая, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Власти Ирана ожидают визита президента России Владимира Путина в Тегеран и готовятся к нему. Об этом 12 мая рассказала официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления», — привело ее слова «РИА Новости».

В середине апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Москве отметил, что иранская сторона ожидает визита Путина в Тегеран в нынешнем году. Перед этим он передал президенту РФ послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы стороны в числе прочего обсудили расширение взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей и коснулись темы сотрудничества двух стран в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Путин также еще раз выразил искренние соболезнования по поводу гибели людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля, а Пезешкиан поздравил всех россиян с праздником ― 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.