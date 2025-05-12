Москва, 12 мая, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Госдума 13 мая во втором чтении рассмотрит законопроект об установлении требований к локализации автопарка служб такси. Об этом говорится в базе данных законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инициатива предполагает, что субъекты РФ смогут устанавливать требования к уровню локализации машин для такси на основании бальной системы, утвержденной правительством РФ для проведения госзакупок. Нововведение не распространяется на автомобили, которые будут работать в службе извоза на момент вступления закона в силу.

Цель законопроекта — увеличить спрос на российские автомобили на внутреннем рынке. Правительство РФ поддержало инициативу с замечаниями. Проект приняли в первом чтении еще в январе 2024 года, после чего документ лежал без движения.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов предложил использовать в такси российские автомобили. Он указал на то, что в ЕС службы перевозки используют транспорт местного производства, и призвал учесть этот опыт.

Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года заявил, что РФ и КНР сотрудничают в вопросе переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию. Он отметил, что уровень господдержки производства в стране напрямую зависит от степени его локализации.