Москва, 12 мая, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вовсе не занимает сторону своего российского коллеги Владимира Путина, как об этом сообщила британская пресса. Глава Белого дома в действительности преследует собственные интересы и пытается реализовать подписанную с Украиной редкоземельную сделку. Об этом в понедельник, 12 мая, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

Британский телеканал Sky News ранее написал, что Трамп встал на сторону Путина после объявленного лидерами Европы ультиматума по прекращению огня на Украине. В статье отмечается, что если Соединенные Штаты больше не являются партнером Украины, то Европе, возможно, придется действовать в одиночку.

«Трамп всё время находится на своей собственной стороне. А дальше уже как бы и остальные люди, которые вокруг Трампа участвуют в каких-то переговорах. Вот они вольны трактовать, как им хочется. Смотрите, как ответил помощник президента России Юрий Ушаков, когда его спрашивали про то, что американцы сообщили о своём разочаровании от нашей позиции. Что Ушаков ответил? Ответил, что у нас тоже есть разочарование от американской позиции, может, даже больше, чем у американцев», — сообщил политолог.

Специалист считает, что для переговорного процесса характерна ситуация, когда одна сторона придерживается своих позиций, а у ее визави могут быть другие взгляды. В то же время европейцы считают, что могут трактовать слова Трампа так, как им удобно, обратил внимание эксперт. Он уточнил, что такое поведение со стороны европейских стран вызвано преувеличенным мнением и представлением о собственной значимости и региона в целом.

«Трамп же ничего не говорил, никаких официальных комментариев от него по этому поводу не было. Это они так изобразили. Они позвонили Трампу и якобы его так поняли. А поняли, оказывается, не так. Вот в этом весь и фокус. Не надо очаровываться, тогда не будет разочарования. У нас этого нет, а у них это есть. И поэтому посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки Питер Мандельсон, активный такой, яростный русофоб, тоже поучает Трампа, что тот идет навстречу Путину», — заявил Светов.

По словам эксперта, украинцы и европейцы могут продолжать сколько угодно давить на президента США, но из этого ничего не выйдет, так как Трамп вовсе не занимает пророссийскую сторону. Ему надо каким-то образом реализовать на Украине свои собственные идеи, а конкретно — подписанную с Киевом сделку по добыче редкоземельных металлов, сообщил политолог.

«Его критикуют американцы, что это трудно, много денег. Но он понимает, что начать реализовывать это без прекращения военных действий невозможно. Ему надо остановить военные действия и заработать на этом что-то. А Западной Европе нужно продолжение военных действий. Это оправдывает смысл их существования», — рассказал собеседник агентства.

Специалист объяснил это тем, что у всех европейских лидеров, которые приезжали в Киев, есть реальные экономические проблемы в своих странах. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц занимаются Украиной, перелетают из одной столицы в другую и твердят только об этом, что начинает вызывать у людей отторжение, обратил внимание эксперт. И если конфликт прекратится, то к этим лидерам могут возникнуть вопросы о состоянии экономики и о причинах больших трат на содержание киевского режима, подытожил Светов.

Как сообщало ИА Регнум, В ночь на 11 мая, во время своего выступления в Кремле по итогам работы на полях юбилея Победы, Путин выдвинул предложение о возобновлении переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что российская сторона готова начать переговорный процесс в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией сразу после полного прекращения огня в зоне конфликта, начиная с 12 мая. Об этом же сообщил и руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, заявив, что сначала должно быть прекращение огня на 30 дней, а затем всё остальное.

29 апреля глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что предложение Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Дипломат уточнил, что перемирие на 30 дней, которого добивается киевский режим, в Москве считают предварительным условием, которое украинская сторона планирует использовать для укрепления своей армии.

После предложения российского лидера Трамп призвал Киев «немедленно согласиться» и отправить делегацию на переговоры в Стамбуле. Он уточнил, что в ходе такой встречи стороны смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то «европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом».