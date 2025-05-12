Махачкала, 12 мая, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии (ИК) №6 «Черный дельфин», подал десятки исков об улучшении условий содержания. Об этом 12 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров

Отмечается, что бывший глава Махачкалы подает иски с 2017 года, среди них указывались трудности, связанные с его инвалидностью — он прикован к коляске. В частности, Амиров просил пересмотреть постановку его на профилактический учет как склонного к совершению побега, суицида и членовредительства, также оспаривал обвинения в изучении и пропагандировании экстремистской идеологии.

По данным агентства, экс-чиновник также подавал иски об изъятии у него некоторых продуктов питания и увеличении дополнительных передач с лечебным питанием: овощами, фруктами, кисломолочными продуктами и сыром. Кроме того, Амиров просил предоставить ему спортивный инвентарь и радиоприемник, оспаривал изъятие часов и самодельных гантелей.

«В удовлетворении вышеуказанных исков Амирову было отказано, порой он сам отказывался от исков, но в некоторых случаях добивался успеха. Так, суд по его заявлению обязал колонию обеспечить осужденному возможность использования антенны общего пользования, просмотра по своему выбору обязательных общедоступных телеканалов… оспорил бездействие администрации ИК, из-за которого ему не представляли продукты питания из магазина исправительного учреждения», — говорится в материале.

Последнее заявление он подал осенью 2024 года, указывается в документах суда.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 г. Амиров был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства сотрудника правоохранительных органов и подготовке теракта. По версии следствия, бывший чиновник собирался с помощью переносного зенитного ракетного комплекса сбить самолет, в котором летел его политический оппонент, бывший олимпийский чемпион по борьбе Сагид Муртузалиев.

Саид Амиров на протяжении 15 лет был мэром Махачкалы. Он пережил десяток покушений, в результате одного из них став парализованным инвалидом-колясочником.