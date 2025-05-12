Санрайз, США, 12 мая, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Российский вратарь клубка «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отразил все броски по своим воротам в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Торонто Мэйпл Лифс».

AP/TASS/Michael Laughlin

Игра прошла на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Картер Вераге (16-я минута, в большинстве) и Сэм Беннетт (53-я).

Бобровский в ходе встречи смог отразить все 23 броска по своим воротам и второй раз в нынешнем плей-офф НХЛ оформил шатаут.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая определились все участники и пары второго раунда плей-офф НХЛ. В четвертьфинальных сериях встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Даллас Старз» — с «Виннипег Джетс».

Позднее, 11 мая, российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча с «Каролиной». Хоккеист вначале упал на лед, однако затем быстро поднялся и, трогая лицо, ушел на скамейку запасных.