Астана, 12 мая, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Расследование крушения гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Аirlines в окрестностях города Актау в Казахстане ведется по статье о нарушении правил безопасности. Об этом 12 мая сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

Global Look Press/Isa Tazhenbayev/XinHua

«Главной транспортной прокуратурой продолжается досудебное расследование № 247 704 031 000 135 по ч. 3 ст. 344 УК Республики Казахстан: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — пояснили «РИА Новости» в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что предпринимаются все меры, чтобы организовать всестороннее, полное и объективное расследование деталей и обстоятельств происшествия.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трех километрах от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек, 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и принес извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Согласно полной расшифровке переговоров экипажа, он самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров в своей статье отмечал, что, согласно расшифровке переговоров экипажа, летчики не были готовы к работе в условиях заглушенного сигнала GPS. При этом еще за месяц до катастрофы Росавиация выпустила уведомление о том, что над территорией России возможны сбои в работе GPS, поэтому пилоты должны уметь использовать другие возможности для захода на посадку, указал эксперт.